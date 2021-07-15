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«Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём». Скончался солист «Хора Турецкого»

Борис Горячев скончался после заражения COVID-19

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему было 49 лет.

О смерти Горячева 15 июля рассказали на официальной странице коллектива в инстаграме. Сообщается, что три недели назад музыкант заболел коронавирусной инфекцией, попал в больницу.

«Писал нам эсэмэски, что все будет хорошо! Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными», — пишут участники ансамбля.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. К «Хору Турецкого» присоединился в 2003 году. У него остались жена и дочь.

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Комментарии (2)

hal9000
Кто этот диагноз ему ставил..фамилия врача?
lenaF
R.I.P. Соболезнования семье.
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