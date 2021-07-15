О закрытых для машин 1500 квадратных метрах на Придорожной аллее «Фонтанке» рассказали читатели. «Исторически этой территорией бесплатно пользовались местные», — говорят они.

На заборе висит надпись: «Действующая автостоянка для личного транспорта. По всем вопросам обращаться на пост охраны».



автор фото читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться







Участок использует некоммерческая организация «Общество автовладельцев Северной столицы». Предпринимательством ей заниматься запрещено, поэтому плату не берут. Въезд только через членство. Нужно подписать типовое заявление «Прошу принять меня в автолюбители, оплачивать обязуюсь».



Месячный взнос стоит 4500 рублей. Установленные Минэкономразвития размеры машино-мест позволяют разместить на парковке больше 110 автомобилей. В теории НКО может собирать полмиллиона в месяц. Эта сумма близка к чистому доходу — за вычетом явно невеликой зарплаты охранника и стоимости договора аренды. Участки большей площади город сдает по 5000 рублей в квартал.

Возглавляет НКО 34-летняя Лора Строганова, она же — главный эколог Санкт-Петербурга. Руководит местным отделением Российского общества экологии. Поддерживает проекты «Единой России». Часто появляется на публичных мероприятиях, рассказывает о вреде полиэтиленовых пакетов. Профильного образования за Лорой Викторовной не замечается. Раньше она руководила кол-центром.



Лора Строганова (справа) — главный эколог Петербурга. Фото: сайт Российского экологического общества Поделиться Поделиться







В марте 2021 года НКО «Общество автовладельцев Северной столицы» получила ордер ГАТИ на установку элементов благоустройства с обеспечением безопасного прохода пешеходов и проезда автотранспорта в границах земельного участка. Итог — наглухо обнесенная забором территория.



автор фото читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться







«Фонтанка» позвонила по телефону, который известен ей как телефон Лоры Строгановой. Разговор не получился.

— Я не Лора Викторовна. А по какому вопросу вы хотели?

— Парковка на Придорожной аллее.

— Обыкновенная парковка. Мы это не комментируем. Вы можете делать официальный запрос в органы государственной власти. И там вам все разъяснят.

— В какие органы?

— Какие считаете нужными. Всего доброго.

После беседы не-Строганова удалила из заставки мессенджера, привязанного к номеру, фотографию Строгановой.

Договор аренды с ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» НКО заключила в сентябре 2020 года. Торги на землю не проводились.

По данным публичной кадастровой карты, участок на Придорожной аллее разрешен исключительно для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки). Эту категорию земель вывели в отдельный класс для защиты классических объединений автовладельцев — гаражных кооперативов, которые десятилетиями арендуют у города территории. А просто так сторонней организации, не имеющей отношения к жильцам соседних многоквартирных домов, взять участок и под видом членства собирать деньги — это неправильно, говорит пресс-секретарь Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев.



В 2020 году Комитет имущественных отношений отдал бесплатную парковку на проспекте Маршала Жукова в аренду кооперативу «Автодом», который также не объединял автовладельцев соседних домов. Депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев направили запрос губернатору Петербурга, и договор с «Автодомом» расторгли.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»