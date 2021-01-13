Заксобрание вступилось за бесплатную парковку на проспекте Маршала Жукова

Парламент Петербурга 13 января поддержал депутатский запрос Дениса Четырбока и Алексея Цивилева к губернатору. Они обеспокоились фактической ликвидацией бесплатной парковки на проспекте Маршала Жукова — Смольный в декабре сдал участок в аренду гаражному кооперативу.
По данным авторов запроса, участок южнее дома 28, корпус 3, литера А, по проспекту Маршала Жукова был единственной в этой локации бесплатной стоянкой для автомобилей. В запросе парламентарии указывают, что в декабре 2019 года Смольный отдал 2,2 тысячи квадратных метров в аренду гаражно-стояночному кооперативу автовладельцев «Автодом» до декабря 2022 года. А проект благоустройства, который разработал ГСКА, предусматривает установку сплошного ограждения, шлагбаума и будки охранника.
Депутаты полагают, что фактически участок был отдан под организацию платной парковки, и считают, что это нарушает интересы проживающих в непосредственной близости горожан. Также они отмечают, что «Автодом» не является объединением автовладельцев — жителей Кировского района и зарегистрирован на Московском проспекте.
Авторы ссылаются на ответ комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в котором говорится, что ведомство не против сдачи в аренду в условиях организации беспрепятственного проезда и прохода к смежным территориям. По мнению депутатов, проект благоустройства со сплошным ограждением может нарушить это условие.
Александра Беглова попросили провести проверку в отношении чиновников, которые причастны к сдаче участка в аренду.