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Заксобрание вступилось за бесплатную парковку на проспекте Маршала Жукова

Парламент Петербурга 13 января поддержал депутатский запрос Дениса Четырбока и Алексея Цивилева к губернатору. Они обеспокоились фактической ликвидацией бесплатной парковки на проспекте Маршала Жукова — Смольный в декабре сдал участок в аренду гаражному кооперативу.

По данным авторов запроса, участок южнее дома 28, корпус 3, литера А, по проспекту Маршала Жукова был единственной в этой локации бесплатной стоянкой для автомобилей. В запросе парламентарии указывают, что в декабре 2019 года Смольный отдал 2,2 тысячи квадратных метров в аренду гаражно-стояночному кооперативу автовладельцев «Автодом» до декабря 2022 года. А проект благоустройства, который разработал ГСКА, предусматривает установку сплошного ограждения, шлагбаума и будки охранника.

Депутаты полагают, что фактически участок был отдан под организацию платной парковки, и считают, что это нарушает интересы проживающих в непосредственной близости горожан. Также они отмечают, что «Автодом» не является объединением автовладельцев — жителей Кировского района и зарегистрирован на Московском проспекте.

Авторы ссылаются на ответ комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в котором говорится, что ведомство не против сдачи в аренду в условиях организации беспрепятственного проезда и прохода к смежным территориям. По мнению депутатов, проект благоустройства со сплошным ограждением может нарушить это условие.

Александра Беглова попросили провести проверку в отношении чиновников, которые причастны к сдаче участка в аренду.

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Комментарии (6)

265029181
Извините, а куда обычным смертным, у которых не возможности оплачивать стоянку, машины ставить? Надеюсь, что это дело остановят, послушав и жителей, и парламент!
264740381
Хорошо, что вступились, мест для парковки в городе совсем нет, все ставят машины "на головах". А вообще бы сейчас всем на самокаты и велосипеды пересесть
hedgehog_
т.е. кто-то из родственничков этих двух депутатиков там страдает без халявного места для корыта перед парадной?
платные неохраняемые парковки, обнесенные забором и с туалетом в котором сидит получатель денег на каждом углу, а сбеглов должен именно с этой разбираться? странно
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