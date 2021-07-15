Первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Амстердаме. Его открыла 15 июля королева Максима, сообщается на сайте Университета Твенте.

Пешеходная переправа имеет футуристический дизайн, в длину она составляет 12,2 метра, в ширину — 6,3 метра и весит 6000 кг.

Более того, мост оснащен интеллектуальными датчиками для сбора данных, которые позволяют отслеживать состояние в реальном времени, включая моделирование с различными условиями и нагрузками. Имея эти данные, муниципалитет может измерять транспортные потоки через мост и уровень загруженности в этом районе.

В строительной индустрии 3D-печать стала популярной благодаря возможности создавать конструкции произвольной формы в виде единой детали и меньшему расходу материалов.



Как отмечает N+1, в мире уже есть мосты, напечатанные на 3D-принтере, но из других материалов: в 2019 году в Шанхае открылся самый длинный напечатанный пластиковый мост, а первый в мире мост, напечатанный полностью из цемента, появился ещё раньше в Мадриде.

Ранее также сообщалось, что в Малави открылась первая в мире школа, распечатанная на 3D-принтере.