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Печать

В Амстердаме открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере стальной мост

Первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Амстердаме. Его открыла 15 июля королева Максима, сообщается на сайте Университета Твенте.

Пешеходная переправа имеет футуристический дизайн, в длину она составляет 12,2 метра, в ширину — 6,3 метра и весит 6000 кг.

Более того, мост оснащен интеллектуальными датчиками для сбора данных, которые позволяют отслеживать состояние в реальном времени, включая моделирование с различными условиями и нагрузками. Имея эти данные, муниципалитет может измерять транспортные потоки через мост и уровень загруженности в этом районе.

В строительной индустрии 3D-печать стала популярной благодаря возможности создавать конструкции произвольной формы в виде единой детали и меньшему расходу материалов.

Как отмечает N+1, в мире уже есть мосты, напечатанные на 3D-принтере, но из других материалов: в 2019 году в Шанхае открылся самый длинный напечатанный пластиковый мост, а первый в мире мост, напечатанный полностью из цемента, появился ещё раньше в Мадриде.

Ранее также сообщалось, что в Малави открылась первая в мире школа, распечатанная на 3D-принтере.

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Комментарии (4)

hal9000
А нафиг он нужен..и потом какова себестоимость этого сомнительного удовольствия?!..с виду он не очень красивый..монолит какой то...
265107892
Он полимеркомпозитный, что ли?
260659631
хорошая новостная лента
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20:13
В Амстердаме открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере стальной мост
19:55
Мощи адмирала Ушакова проплывут вдоль военных кораблей. Затем — в собор Кронштадта
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