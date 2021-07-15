Все неблагоприятные реакции на вакцинацию должны кодироваться новой рубрикой U12.9, пишет 15 июля издание. При этом код применяется только в качестве внешней причины смерти. Сейчас к таким относятся, например, убийства и самоубийства, несчастные случаи и ДТП, утопления, отравления и падения. То есть это так называемые предотвратимые смерти.
При этом официальная статистика смертности после введения вакцины против коронавируса в России не публикуется.
«Фонтанка» писала о трёх подозрительных смертях после вакцинации в Петербурге.
Смерти от вакцинации в России решили не фиксировать в общей статистике
Российский Минздрав предписал не включать в общее число умерших от COVID-19 тех, кто скончался после вакцинации от коронавируса. Такая установка содержится в новой версии «Методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины смерти, связанных с COVID-19», с которой ознакомился «Медицинский вестник».
Все неблагоприятные реакции на вакцинацию должны кодироваться новой рубрикой U12.9, пишет 15 июля издание. При этом код применяется только в качестве внешней причины смерти. Сейчас к таким относятся, например, убийства и самоубийства, несчастные случаи и ДТП, утопления, отравления и падения. То есть это так называемые предотвратимые смерти.