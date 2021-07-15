В Москве могут установить памятную табличку в честь Петра Мамонова

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил 15 июля, что столичные власти могут установить памятную табличку на доме, где жил актер и музыкант Петр Мамонов.

«Я думаю, что если к нам обратятся жители дома, в котором он жил, для того чтобы установить памятную табличку, то Мосгордума и я поддержим эту инициативу», — приводит слова Герасимова ТАСС.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Ему было 70 лет. Музыканта госпитализировали с коронавирусом в начале июля. Он находился в больнице в Коммунарке и был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние актера оценивалось как крайне тяжелое.