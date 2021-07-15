После публикации «Фонтанки» детей-инвалидов Калининского района перестанут отправлять в Джубгу, всем желающим ее заменят на Крым

«В будущем мы учтем этот негативный опыт и никогда не согласимся на путевки в гостинично-оздоровительный комплекс «А-море» для наших детей-инвалидов, — сказала Татьяна Морозкова. — В условиях конкурса на организацию детского отдыха будет отдельно прописано, что поселок Джубга исключен из числа населенных пунктов, в которые мы будем закупать путевки».



Администрация Калининского района направила жалобы в связи с условиями проживания в «А-море» компании-подрядчику «АСИ-тур», а также в управление Роспотребнадзора и МЧС Краснодарского края. «К сожалению, сотрудники администрации не имеют права лично проверять условия в санаториях и пансионатах в южных регионах. Это делают представители компании-подрядчика, ведь именно им мы выставляем пени, если качество оказываемой услуги неудовлетворительное, — говорит Морозкова. — От путевок в «А-море» на третью смену в настоящий момент отказались три семьи. В двух из них дети заболели, еще одна мама не стала конкретизировать причину. При этом у администрации района есть возможность заменить путевки в «А-море» на путевки в один из санаториев Крыма всем желающим, кто подавал заявки на третью, четвертую и пятую смены».