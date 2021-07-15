На суд членов совета представили эскиз застройки территории в границах еще не построенного продолжения Балканской улицы, реки Волковки, железнодорожной полосой и границей участка ТК «Балканский». Проект был выполнен компанией «Адамант-проект» по заказу компании ЗАО «Стройинвест». Автор обращает внимание, что транспортная нагрузка на эту локацию высокая в связи с близостью станции метро, торговых комплексов, остановок общественного транспорта и ж/д станции Купчино. Проект представляет собой реконструкцию с изменением объемов и планировок существующих корпусов и частичную застройку существующей парковочной зоны. А также создание дополнительных торговых площадей и единого архитектурного комплекса. Как пояснил автор проекта Дмитрий Седаков, задумка заключается в том, чтобы каскадным силуэтом конструкция напоминала тему Балканских гор (рядом — Балканская площадь). Три здания объединяет единая стеклянная кровля, первые этажи предлагается оставить открытыми для прохода и проезда, а также провести озеленение.

Ректор Академии художеств, член Градсовета Семен Михайловский назвал предложенные стеклянные конструкции «совершенно безобразными». Никита Явейн охарактеризовал изображенное на эскизе как «вычурное» и «непонятное», а также констатировал, что «проект надо резко успокоить»: убрать «горы» и «вершины», так как, по его мнению, «аллюзии довольно сомнительны» и не соответствуют ни силуэту города, ни городским традициям. Сергей Орешкин поддержал коллег и добавил, что комплексу не хватает внутреннего каркаса, и также раскритиковал вид с Витебского проспекта — фактически на глухую стену.



Владимир Линов обратил внимание на отсутствие отдельной схемы движения транспорта и пешеходов и предложил убрать наземную автостоянку, которой в проекте занята площадь под землею, а на ее месте сделать озеленение.



Председатель Градсовета и глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев в заключение констатировал положительные моменты: предпринятую попытку создания единого архитектурного решения постперестроечных объемов и «достаточно интересные предложения по архитектуре торговых зданий». Однако назвал «странным» решение со стеклянными крышами.



Голосование членов совета происходит в заочной форме, и его результаты станут известны позднее, однако большинство спикеров в ходе заседания высказалось за отправку проекта на доработку.

