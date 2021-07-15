Последний негритенок посмотрел устало. Под окнами квартиры, где неделю назад скончались двое, нашли парня с рюкзаком

Неделю назад там предположительно от передозировки скончались двое — мужчина и женщина, 24 и 27 лет соответственно. Еще один мужчина был госпитализирован. Четвертый участник дружеской встречи рассказывал «Фонтанке», что его товарищи нашли где-то пакетик с веществом и рискнули попробовать. Он в это время гулял.
Отлучился в момент трагедии мужчина, по предварительной информации, из квартиры и в этот раз. После полуночи 15 июля в полицию поступило сообщение о теле парня под окнами указанного дома. На месте нашли погибшего 24-летнего мужчину с рюкзаком.
Он якобы чуть раньше пришел в гости, сидел с хозяином, а потом тот вышел, якобы заперев дверь. По словам очевидцев, сначала гость выкинул из квартиры телевизор и клавиатуру, а потом попытался вылезти сам, но сорвался.
Проводится проверка.