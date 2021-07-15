FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
6
Печать

Последний негритенок посмотрел устало. Под окнами квартиры, где неделю назад скончались двое, нашли парня с рюкзаком

Под окнами нехорошей квартиры на Будапештской улице нашли гостя с рюкзаком

Сотрудники полиции и СК второй раз за неделю выезжали в квартиру на Будапештской улице, 9, корпус 1.

Неделю назад там предположительно от передозировки скончались двое — мужчина и женщина, 24 и 27 лет соответственно. Еще один мужчина был госпитализирован. Четвертый участник дружеской встречи рассказывал «Фонтанке», что его товарищи нашли где-то пакетик с веществом и рискнули попробовать. Он в это время гулял.

Отлучился в момент трагедии мужчина, по предварительной информации, из квартиры и в этот раз. После полуночи 15 июля в полицию поступило сообщение о теле парня под окнами указанного дома. На месте нашли погибшего 24-летнего мужчину с рюкзаком.

Он якобы чуть раньше пришел в гости, сидел с хозяином, а потом тот вышел, якобы заперев дверь. По словам очевидцев, сначала гость выкинул из квартиры телевизор и клавиатуру, а потом попытался вылезти сам, но сорвался.

Проводится проверка.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

nuga
Что сейчас на улицах? Вой сирен и перед этим предупреждение,МЧС готовит нам что то? Почему нет нигде извещений о проверке,трансляции средств оповещения,даже на Фонтанке?
nuga
Якобы притон
zlopopik
Хозяина наркопритона - на дыбу, а не интервью у него брать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний