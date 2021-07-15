«Три Апельсина» дозрели. Проблемный долгострой ГК «Норманн» на севере Петербурга завершён

В посёлке Парголово на севере Петербурга завершено строительство проблемного долгостроя — ЖК «Три Апельсина». Накануне застройщик ООО «РСТИ» («Росстройинвест») получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса, расположенного по адресу: Заречная улица, 11, корп. 2. Об этом 15 июля сообщили в комитете по строительству Петербурга.



Напомним, что первоначально сдать ЖК «Три Апельсина» планировалось в 2016 году, однако из-за финансовых трудностей тогдашнего застройщика — ГК «Норманн» — строительство было остановлено в январе 2019 года. Сама компания обанкротилась, а в отношении её руководителей были возбуждены уголовные дела. Общая строительная готовность объекта на тот момент составляла не более 80%. В декабре 2020 года Смольный привлёк к достройке ЖК «Три Апельсина» ООО «РСТИ». В начале июня 2021-го было получено заключение о соответствии.

