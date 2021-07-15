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Работник кафе, распыливший слезоточивый газ в чиновников ККИ, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники комитета забирали незаконно установленную мебель, но на их пути встал замдиректора заведения с газовым баллончиком.

Как сообщает 15 июля пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, в отношении мужчины, распылившего слезоточивый газ в сотрудника комитета по контролю за имуществом, возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» рассказывала, что конфликт произошел в кафе на набережной Матисова канала, откуда чиновники забрали незаконно установленную летнюю мебель.

По данным следствия, 33-летний мужчина вечером 13 июля умышленно распылил в сторону чиновника ККИ газ из баллончика. Сотрудник комитета получил химический ожог шеи и лица. В действиях злоумышленника следователи усмотрели совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Комментарии (2)

Надеюсь, наглый барыга присядет и на долго!
lamer
Там максималка до пяти лет. Просто интересно, сколько слез и соплей будет вылито подследственным за квалификацию на минималку. И где будет его мужественный строптивый характер? Поди еще и на сисяна донатит.
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