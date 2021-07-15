Работник кафе, распыливший слезоточивый газ в чиновников ККИ, стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает 15 июля пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, в отношении мужчины, распылившего слезоточивый газ в сотрудника комитета по контролю за имуществом, возбуждено уголовное дело.
«Фонтанка» рассказывала, что конфликт произошел в кафе на набережной Матисова канала, откуда чиновники забрали незаконно установленную летнюю мебель.
По данным следствия, 33-летний мужчина вечером 13 июля умышленно распылил в сторону чиновника ККИ газ из баллончика. Сотрудник комитета получил химический ожог шеи и лица. В действиях злоумышленника следователи усмотрели совершение преступления, предусмотренного
Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.