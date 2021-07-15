Работник кафе, распыливший слезоточивый газ в чиновников ККИ, стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает 15 июля пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, в отношении мужчины, распылившего слезоточивый газ в сотрудника комитета по контролю за имуществом, возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» рассказывала, что конфликт произошел в кафе на набережной Матисова канала, откуда чиновники забрали незаконно установленную летнюю мебель.