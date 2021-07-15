В Петербурге проведут эвакуацию машин с более чем полусотни улиц.
В разных районах Петербурга будут эвакуировать автомобили жителей, пренебрегающих ПДД. Неизбежной окажется кара в виде штрафа и платы за хранение транспорта на штрафстоянке.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 15 июля, чиновники проверят более полусотни улиц, чтобы выявить нарушителей требований парковки и стоянки. На данный момент известен график патрулирования до конца текущей недели.
Водителям стоит уделить особое внимание дорожным знакам «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В ведомстве также напомнили, что за пренебрежение правилами владельцам машин грозит штраф в размере трех тысяч рублей. В случае, если транспорт отправят на штрафстоянку, нужно будет оплатить эвакуацию, неизбежными окажутся и дополнительные траты за каждый час его хранения на парковке.
Ранее «Фонтанка» писала, что с 29 июня комитет по транспорту Петербурга перенял от МВД полномочия по ловле нарушителей правил парковки и стоянки. Уже к 9 июля работники ведомства выявили более двух тысяч случаев отклонения от ПДД, за парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправили 493 автомобиля.