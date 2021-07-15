В Петербурге проведут эвакуацию машин с более чем полусотни улиц.

В разных районах Петербурга будут эвакуировать автомобили жителей, пренебрегающих ПДД. Неизбежной окажется кара в виде штрафа и платы за хранение транспорта на штрафстоянке.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 15 июля, чиновники проверят более полусотни улиц, чтобы выявить нарушителей требований парковки и стоянки. На данный момент известен график патрулирования до конца текущей недели.

Водителям стоит уделить особое внимание дорожным знакам «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

