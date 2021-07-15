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В Петербурге проведут эвакуацию машин с более чем полусотни улиц

В Петербурге проведут эвакуацию машин с более чем полусотни улиц.

В разных районах Петербурга будут эвакуировать автомобили жителей, пренебрегающих ПДД. Неизбежной окажется кара в виде штрафа и платы за хранение транспорта на штрафстоянке.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 15 июля, чиновники проверят более полусотни улиц, чтобы выявить нарушителей требований парковки и стоянки. На данный момент известен график патрулирования до конца текущей недели.

Водителям стоит уделить особое внимание дорожным знакам «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Фото: комитет по транспорту
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В ведомстве также напомнили, что за пренебрежение правилами владельцам машин грозит штраф в размере трех тысяч рублей. В случае, если транспорт отправят на штрафстоянку, нужно будет оплатить эвакуацию, неизбежными окажутся и дополнительные траты за каждый час его хранения на парковке.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 29 июня комитет по транспорту Петербурга перенял от МВД полномочия по ловле нарушителей правил парковки и стоянки. Уже к 9 июля работники ведомства выявили более двух тысяч случаев отклонения от ПДД, за парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправили 493 автомобиля.

Фото: комитет по транспорту

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Комментарии (8)

А13579
Эвакуируют всех подряд или будут на номера поглядывать, чтобы не пришлось извиняться и высокопосаженную ..пу целовать?
fw252
правильно. Сначала посносить гаражи, запретить стоянку там и сям, сверху понатыкать новстроек. А потом да, эвакуаторы везде ... ату их ... Среднему классу пора валить из города, пусть в инвестиционных человейников приезжих с юга селят. Даёшь Нью-Йорк 70-х.
265947515
"известен график патрулирования" - можно пойти дальше. Разместить график патрулирования полицией, что бы все люди знали когда и где и что можно нарушать, грабить, воровать, и бухать на детских площадках.
Нарушения практически исчезнут, статистика будет зашибись, мы наконец то избавимся от криминала. Правда только на бумаге но, когда это руководство волновало, отчетность - царица действительности по их мнению.
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