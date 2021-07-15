Нет документов — нет прививки: массовой вакцинации бездомных в России не будет

Как сообщила 15 июля президент Фонда доктора Лизы Ольга Демичева, массово прививать бездомных в России пока не будут. Это связано с тем, что для прохождения вакцинации пациенту требуются документы, которых у таких людей зачастую нет.
«Вопрос вакцинации бездомных людей, в том числе от COVID-19, очень больной. Мы пытаемся помочь в организации этого процесса, но это очень сложно, потому что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а это бывает проблемой у бездомных людей. Поэтому говорить о массовой вакцинации бездомных в РФ сейчас, к сожалению, не приходится», — сказала Демичева в интервью РИА Новости.
Она добавила, что люди без документов не могут достоверно предоставить информацию о себе, в том числе невозможно оценить противопоказания к вакцинации. Также нет гарантии, что человек не придет на прививку дважды.
Помочь в решении вопроса, по мнению специалиста, мог бы реестр граждан, живущих на улице. Такой существует во Франции.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге начали принимать заявки на вакцинацию от COVID-19 иностранных работников. Им будут делать прививку препаратом «Спутник Лайт».