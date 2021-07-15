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Нет документов — нет прививки: массовой вакцинации бездомных в России не будет

Организовать этот процесс сложно, потому что для прививки нужно предъявить паспорт и полис ОМС, с чем у бездомных возникают проблемы.

Как сообщила 15 июля президент Фонда доктора Лизы Ольга Демичева, массово прививать бездомных в России пока не будут. Это связано с тем, что для прохождения вакцинации пациенту требуются документы, которых у таких людей зачастую нет.

«Вопрос вакцинации бездомных людей, в том числе от COVID-19, очень больной. Мы пытаемся помочь в организации этого процесса, но это очень сложно, потому что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а это бывает проблемой у бездомных людей. Поэтому говорить о массовой вакцинации бездомных в РФ сейчас, к сожалению, не приходится», — сказала Демичева в интервью РИА Новости.

Она добавила, что люди без документов не могут достоверно предоставить информацию о себе, в том числе невозможно оценить противопоказания к вакцинации. Также нет гарантии, что человек не придет на прививку дважды.

Помочь в решении вопроса, по мнению специалиста, мог бы реестр граждан, живущих на улице. Такой существует во Франции.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге начали принимать заявки на вакцинацию от COVID-19 иностранных работников. Им будут делать прививку препаратом «Спутник Лайт».

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Комментарии (15)

kukuruzza
Нувыблиндаете...Собак бездомных прививают,а людей ,видите ли не никак.Не в паспорт же шприцом тыкать..
житель города П.
Тяжко жить в атмосфере лицемерия, недоговорок и противоречащих друг другу вводных поступающих из одного источника...
Лизбет
Противопоказания? ШО? Я не ослышалась? Они втирают за противопоказания? Людям с букетами хронических болезней их лечащие врачи не дают медотводов, ибо есть указивки сверху, а тут ой) не покрылся бы бомж сыпью...красиво) А может проблема в ОМС? за бомжика то фонд не заплатит, ага) ну и дальше разговоры о заботе о нашем здоровье, тфу обойдемся.
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