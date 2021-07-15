Нет документов — нет прививки: массовой вакцинации бездомных в России не будет

Как сообщила 15 июля президент Фонда доктора Лизы Ольга Демичева, массово прививать бездомных в России пока не будут. Это связано с тем, что для прохождения вакцинации пациенту требуются документы, которых у таких людей зачастую нет.

«Вопрос вакцинации бездомных людей, в том числе от COVID-19, очень больной. Мы пытаемся помочь в организации этого процесса, но это очень сложно, потому что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а это бывает проблемой у бездомных людей. Поэтому говорить о массовой вакцинации бездомных в РФ сейчас, к сожалению, не приходится», — сказала Демичева в интервью РИА Новости.