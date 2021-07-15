В Петербурге начали принимать заявки на вакцинацию иностранных работников

Заявки принимаются в срок до 20 июля 2021 года, сообщила пресс-служба КРТ 15 июля.



Власти Петербурга уже направили запрос на поставку 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для трудовых мигрантов. О сроках поступления будет сообщено дополнительно.



На основании собранных данных агентство совместно с комитетом по здравоохранению Санкт‑Петербурга и СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» согласуют график вакцинации с прикреплением организаций к пунктам вакцинации по территориальному признаку.

