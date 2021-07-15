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В Петербурге начали принимать заявки на вакцинацию иностранных работников

АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма», подведомственное комитету по развитию туризма, начало сбор заявок от работодателей для вакцинации иностранных сотрудников от COVID-19.

Заявки принимаются в срок до 20 июля 2021 года, сообщила пресс-служба КРТ 15 июля.

Власти Петербурга уже направили запрос на поставку 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для трудовых мигрантов. О сроках поступления будет сообщено дополнительно.

На основании собранных данных агентство совместно с комитетом по здравоохранению Санкт‑Петербурга и СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» согласуют график вакцинации с прикреплением организаций к пунктам вакцинации по территориальному признаку.

Механизм и размер оплаты вакцинации трудовых мигрантов пока прорабатывается. Также формируется перечень пунктов вакцинации, в которых планируется прием трудовых мигрантов.

По данным комитета по труду, в Петербурге около 200 тысяч трудовых мигрантов с патентами, видом на жительство, разрешением на временное проживание, и еще около 200 тысяч приезжих из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении.

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