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По делу о пропавших со спецстоянок в Петербурге Jaguar, Infiniti, Porsche Cayenne вынесли приговор подрядчику ГУ МВД

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении гендиректора фирмы «Фаворит» Виктора Матханова. Его обвиняли в хищении путем растраты машин, которые ему доверило хранить как вещдоки ГУ МВД.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 июля, Матханова признали виновным в том, что вместе с подельником, приговор которому вынесли в апреле этого года, он за лето 2019 года вывез со стоянки, куда ГУ МВД по договору свозило машины на хранение, на три стоянки в Петербурге и области машин на сумму 63 млн рублей.

В числе похищенного Jaguar, Infiniti, Porsche Cayenne, отмечает пресс-служба.

Суд назначил Матханову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.

«Фонтанка» еще несколько лет назад оценивала проблему хранения вещдоков на спецстоянках. Подробно читайте в материалах «Склады безвременного хранения» или «Полиция за изъятое не в ответе». Мы даже подсчитали уровень хищений оттуда.

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