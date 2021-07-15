По делу о пропавших со спецстоянок в Петербурге Jaguar, Infiniti, Porsche Cayenne вынесли приговор подрядчику ГУ МВД

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении гендиректора фирмы «Фаворит» Виктора Матханова. Его обвиняли в хищении путем растраты машин, которые ему доверило хранить как вещдоки ГУ МВД.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 июля, Матханова признали виновным в том, что вместе с подельником, приговор которому вынесли в апреле этого года, он за лето 2019 года вывез со стоянки, куда ГУ МВД по договору свозило машины на хранение, на три стоянки в Петербурге и области машин на сумму 63 млн рублей.

