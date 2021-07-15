Мужчина из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после того, как вступился за честь дочери

Спустя 2,5 месяца купчинский пенсионер стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В конце апреля он приложил тростью обидчика дочери.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, дело было возбуждено накануне. Поводом послужили результаты судебно-медицинской экспертизы. Напомним, 28 апреля бригадой скорой помощи от дома
На следующий день явку с повинной написал 66-летний местный житель. Он пояснил, что в тот роковой вечер шёл по тропинке с дочерью и маленьким внуком. Они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который нелестно отозвался о матери ребёнка. Отец поспешил заступиться за дочь, догнал обидчика и ударил его по голове.