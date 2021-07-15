FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

Мужчина из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после того, как вступился за честь дочери

Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионера из Купчино, отомстившего за дочь

Спустя 2,5 месяца купчинский пенсионер стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В конце апреля он приложил тростью обидчика дочери.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, дело было возбуждено накануне. Поводом послужили результаты судебно-медицинской экспертизы. Напомним, 28 апреля бригадой скорой помощи от дома № 34/1 по Купчинской улице в тяжёлом состоянии был госпитализирован 54-летний мужчина. У него диагностировали множественные переломы рёбер, открытую черепно-мозговую травму.

На следующий день явку с повинной написал 66-летний местный житель. Он пояснил, что в тот роковой вечер шёл по тропинке с дочерью и маленьким внуком. Они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который нелестно отозвался о матери ребёнка. Отец поспешил заступиться за дочь, догнал обидчика и ударил его по голове.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Otkating
"догнал обидчика и ударил его по голове"

"Догнал" - боюсь, что это уже адвокаты нужное воткнули.
Cashmare
это как надо отметелить бухарика, чтобы были множественные переломы ребер? такое ощущение, что он себя в скорой не очень хорошо вёл, бригада усмирила и сказала, шо так и былО
265947515
Вот как так, пьяный алкаш-хам вообще не причем. А мужик поставивший его на место - виновен, видимо алкаша надо было поблагодарить. Отмутузил он его видать не слабо, тут конечно перебор. Можно было просто морду лица подправить, (бытовуха) зачем ребра ломать? Ну или до конца идти но, это уже криминал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний