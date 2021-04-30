Тростью по голове. В Купчино пенсионер вступился за честь дочери и отправил обидчика в больницу

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 апреля, накануне вечером от дома 34/1 по Купчинской улице с черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии был госпитализирован 54-летний мужчина. Явку с повинной написал 66-летний местный житель. Он пояснил, что около шести вечера ударил пострадавшего тростью по голове, отчего последний упал на землю.

66-летний пенсионер из Петербурга наказал обидчика дочери. Инцидент произошёл во Фрунзенском районе. Пострадавший отправился в больницу после удара тростью по голове.

Полиция выяснила причину конфликта. По данным «Фонтанки», оппоненты встретились на тропинке у указанного дома. Пенсионер шёл с дочерью и маленьким внуком. Они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который нелестно отозвался о матери ребёнка. Отец не стал терпеть и поспешил заступиться за дочь, схватил палку, догнал обидчика и ударил его по голове.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приверженец жёстких мер воспитания отпущен под обязательство о явке.