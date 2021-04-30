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Тростью по голове. В Купчино пенсионер вступился за честь дочери и отправил обидчика в больницу

В Петербурге пенсионер устроил драку из-за женщины

66-летний пенсионер из Петербурга наказал обидчика дочери. Инцидент произошёл во Фрунзенском районе. Пострадавший отправился в больницу после удара тростью по голове.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 апреля, накануне вечером от дома 34/1 по Купчинской улице с черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии был госпитализирован 54-летний мужчина. Явку с повинной написал 66-летний местный житель. Он пояснил, что около шести вечера ударил пострадавшего тростью по голове, отчего последний упал на землю.

Полиция выяснила причину конфликта. По данным «Фонтанки», оппоненты встретились на тропинке у указанного дома. Пенсионер шёл с дочерью и маленьким внуком. Они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который нелестно отозвался о матери ребёнка. Отец не стал терпеть и поспешил заступиться за дочь, схватил палку, догнал обидчика и ударил его по голове.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приверженец жёстких мер воспитания отпущен под обязательство о явке.

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Комментарии (16)

jokir
Мразота получила по заслугам. Пенс все правильно сделал!
ИМХО.
265898257
Пенсионер - молодец. Сволочь всякую надо ставить на место. Государство защиту обеспечить не может, пусть не мешает гражданам защищаться самим.
265868611
Для старых людей это единственный способ противостоять жлобам и хулиганам. Только вот ошибочка вышла у гражданина, нельзя бить хулиганов тростью по голове. Хулиган получит тяжкие телесные повреждения, а это уже серьёзная статья УК с приличным сроком. Я обычно таких деятелей обрабатываю по корпусу и по конечностям. И очень эффективно получается, все хулиганские наклонности и понты сразу куда-то исчезют. Как говорят опытные люди: "битиё определяет сознание".
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