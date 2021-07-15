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Синоптики снова обещают Петербургу ливни и грозы, а в конце недели — небольшое снижение температуры

В Петербурге до 33 градусов

Дождёмся ли наконец дождя? Лето докатилось до середины и в ближайшие пару дней останется по-прежнему жарким. В прогнозе снова грозы, но пройдут ли они на самом деле, неизвестно.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля днём местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха с ночных 22–24 градусов повысится до 31–33. Атмосферное давление будет понижаться.

В пятницу, 16 июля, сохранится вероятность коротких дождей, ливней и гроз при температуре 29–31 градус. А в субботу, по прогнозу, без осадков и «всего» 27–29 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Напомним, вчера в Петербурге погода установила очередной рекорд максимальной температуры воздуха — 32,8 градуса. 13 июля она повторила суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный в 1941 году, — 32,2 градуса.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Yerffej Ennyl
Насчёт гроз и ливней уже даже не смешно.
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