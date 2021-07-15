Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля днём местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха с ночных 22–24 градусов повысится до 31–33. Атмосферное давление будет понижаться.



В пятницу, 16 июля, сохранится вероятность коротких дождей, ливней и гроз при температуре 29–31 градус. А в субботу, по прогнозу, без осадков и «всего» 27–29 градусов.