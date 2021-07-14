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В Петербурге установлен очередной тепловой рекорд

В Петербурге 14 июля установлен очередной рекорд максимальной температуры воздуха. Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, столбики термометров поднялись до +32,8 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего максимума 2010 года.

Это третий рекорд за июль и восьмой — с начала лета. В Москве же их пока было всего пять, причем в июле только один. «Дальнейшее развитие погодных процессов больше не обещает жителям российских столиц рекордов жары в этом месяце», — обнадежил Леус.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Интероесно, от солнечных батарей тоже чирвяки из земли вылазиют?
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