В Москве повторили тепловой максимум семидесятилетней давности

Тепловой рекорд 1951 года в Москве повторен 14 июля. Об этом сообщили в метеобюро столицы.
«Сегодня в течение дня температура воздуха в городе достигла отметки 34,1 градуса. Повторен рекорд дня, установленный 14 июля 1951 года», — заявил представитель метеобюро «Интерфаксу».
За лето 2021 года в Москве уже побито пять температурных рекордов, причем четыре из них — с 20 по 28 июня. «Оранжевый» уровень погодной опасности сохраняется в столице уже вторую неделю. Синоптики предупреждали, что жара продлится до следующей недели.
Петербург этим летом также бьет тепловые рекорды, в последний раз — сегодня. По количеству температурных максимумов Северная столица обошла Москву.