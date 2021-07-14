FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

В Москве повторили тепловой максимум семидесятилетней давности

В Москве повторили температурный рекорд 1951 года

Тепловой рекорд 1951 года в Москве повторен 14 июля. Об этом сообщили в метеобюро столицы.

«Сегодня в течение дня температура воздуха в городе достигла отметки 34,1 градуса. Повторен рекорд дня, установленный 14 июля 1951 года», — заявил представитель метеобюро «Интерфаксу».

За лето 2021 года в Москве уже побито пять температурных рекордов, причем четыре из них — с 20 по 28 июня. «Оранжевый» уровень погодной опасности сохраняется в столице уже вторую неделю. Синоптики предупреждали, что жара продлится до следующей недели.

Петербург этим летом также бьет тепловые рекорды, в последний раз — сегодня. По количеству температурных максимумов Северная столица обошла Москву.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Brevnault
"В Москве повторили температурный рекорд"
Можно узнать у редакции - кто повторил?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний