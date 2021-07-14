На Кубани объяснили новые правила для туристов. У антипрививочников осталась недешёвая лазейка

Гостиницы Краснодарского края не имеют права выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию, но не сделали прививку в трёхдневный срок.
Об этом 14 июля сообщили в региональном оперативном штабе. «Отель не уполномочен предпринимать такие действия (выселение. — Прим. ред.). Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе», — сказано в сообщении оперштаба.
Таким образом, без крыши над головой не сделавшие прививку не останутся, но отдых может обойтись им в разы дороже. Нарушение добровольного согласия на вакцинацию, без которого непривитых не будут заселять в отели, подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ. Санкция — штраф до 30 тысяч рублей.
Обязательную вакцинацию для туристов в Краснодарском крае вводят с 1 августа. При въезде в регион справки и сертификаты не понадобятся — предъявить документы придётся при заселении. Снять номер можно будет привитым, переболевшим или обладателям свежего ПЦР-теста. Однако в последнем случае потребуется подписать согласие на вакцинацию и сделать первый укол в течение трёх дней. Правила распространяются на гостиницы, отели, гостевые дома, санатории, пансионаты и автокемпинги, срок проживания не имеет значения.