На Кубани объяснили новые правила для туристов. У антипрививочников осталась недешёвая лазейка

Гостиницы Краснодарского края не имеют права выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию, но не сделали прививку в трёхдневный срок.



Об этом 14 июля сообщили в региональном оперативном штабе. «Отель не уполномочен предпринимать такие действия (выселение. — Прим. ред.). Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе», — сказано в сообщении оперштаба.



Таким образом, без крыши над головой не сделавшие прививку не останутся, но отдых может обойтись им в разы дороже. Нарушение добровольного согласия на вакцинацию, без которого непривитых не будут заселять в отели, подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ. Санкция — штраф до 30 тысяч рублей.

