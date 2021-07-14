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На Кубани объяснили новые правила для туристов. У антипрививочников осталась недешёвая лазейка

Отели Кубани не будут выселять не привившихся в срок постояльцев

Гостиницы Краснодарского края не имеют права выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию, но не сделали прививку в трёхдневный срок.

Об этом 14 июля сообщили в региональном оперативном штабе. «Отель не уполномочен предпринимать такие действия (выселение. — Прим. ред.). Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе», — сказано в сообщении оперштаба.

Таким образом, без крыши над головой не сделавшие прививку не останутся, но отдых может обойтись им в разы дороже. Нарушение добровольного согласия на вакцинацию, без которого непривитых не будут заселять в отели, подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ. Санкция — штраф до 30 тысяч рублей.

Обязательную вакцинацию для туристов в Краснодарском крае вводят с 1 августа. При въезде в регион справки и сертификаты не понадобятся — предъявить документы придётся при заселении. Снять номер можно будет привитым, переболевшим или обладателям свежего ПЦР-теста. Однако в последнем случае потребуется подписать согласие на вакцинацию и сделать первый укол в течение трёх дней. Правила распространяются на гостиницы, отели, гостевые дома, санатории, пансионаты и автокемпинги, срок проживания не имеет значения.

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Комментарии (11)

fedorsmolov
Да наплевать. Я и за деньги в эту помойку не поеду
265895032
у нас и своих клоунов хватает, чтобы за ними на Кубань ехать
Крюгер Брент
Тут есть 2 объяснение,логическое и юридическое. Логическое в том что сами врачи говорят что даже если предположить что от этой жижи появится иммунитет ,то проявится он толь ко через месяц,а люди ездят обычно недели на2 на юг,и все это время они при заражении будут заражать других несмотря на прививку. Так что бред полнейший. А юридически это постановление нарушает ст22 Конституции,запрещающей эксперименты над людьми без их согласия,а поскольку все до одной наше вакцины являются экспериментальными ,о чем есть официальные материалы,то никто не вправе вслучае отказа нарушать права человека,и это гарантирует Конституция положения которой выше распоряжений и региональной власти и распоряжений правительства
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