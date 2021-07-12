В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию для туристов. Даже для приехавших на пару дней

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило об ответственности за нарушение коронавирусных ограничений.
«Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия», — сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на власти региона.
В министерстве курортов и туризма сообщили, что за несоблюдение правил может грозить «привлечение к ответственности».
До этого глава региона Вениамин Кондратьев решил, что непривитых от коронавируса туристов после 1 августа будут заселять в отели, если они пройдут вакцинацию за три дня. При этом власти не оговаривают, где должна быть сделана прививка.
Если человек не обратится в прививочный пункт, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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