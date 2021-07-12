В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию для туристов. Даже для приехавших на пару дней

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило об ответственности за нарушение коронавирусных ограничений.



«Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия», — сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на власти региона.

В министерстве курортов и туризма сообщили, что за несоблюдение правил может грозить «привлечение к ответственности».