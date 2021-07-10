В Краснодарском крае непривитым туристам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Правило введут с 1 августа

Туристов, заселяющихся в гостиницы Краснодарского края, обяжут вакцинироваться в течение трех дней со дня заселения. Если человек не обратится в прививочный пункт, ему грозит крупное денежное наказание. Новые правила начнут действовать с августа.



Как 10 июля сообщили на сайте администрации Краснодарского края, на данный момент для заселения в отели взрослым и молодежи от 15 до 18 лет достаточно будет показать медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе из личного кабинета портала Госуслуг (если со дня выздоровления прошло не больше полугода) или же ПЦР-тест (полученный не ранее чем за три календарных дня до предъявления). Кроме того, совершеннолетним придется запастись справкой о прохождении первого этапа вакцинации.

