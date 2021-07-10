FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
14
Печать

В Краснодарском крае непривитым туристам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Правило введут с 1 августа

В Краснодарском крае туристов без прививок будут штрафовать на 30 тысяч рублей

Туристов, заселяющихся в гостиницы Краснодарского края, обяжут вакцинироваться в течение трех дней со дня заселения. Если человек не обратится в прививочный пункт, ему грозит крупное денежное наказание. Новые правила начнут действовать с августа.

Как 10 июля сообщили на сайте администрации Краснодарского края, на данный момент для заселения в отели взрослым и молодежи от 15 до 18 лет достаточно будет показать медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе из личного кабинета портала Госуслуг (если со дня выздоровления прошло не больше полугода) или же ПЦР-тест (полученный не ранее чем за три календарных дня до предъявления). Кроме того, совершеннолетним придется запастись справкой о прохождении первого этапа вакцинации.

С начала августа правила ужесточат: людей старше 18 лет, въезжающих в гостиницы только с отрицательными ПЦР-тестами, обяжут давать согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня заселения. Если человек не обратится в прививочный пункт, его могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ. В случае противопоказаний к процедуре придется показать медотвод.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Murena_zelenaya
Цирк, но не смешно. Человек приехал отдохнуть, дней на 10, в среднем. И он пойдёт делать прививку, которая, наоборот, в первые дни ослабит его иммунитет, увеличивая риск заразиться, плюс несколько дней самочувствие может быть не очень. Все побегут прививаться, аж волосы назад))
bsk
Народ бухать и отдыхать приехал, а тут - укольчик... Пить после прививки нельзя, температура скакнёт (на жаре-то), возможны побочки. Иммунитет только после второго укола (через 2 недели) начнет формироваться.. И чё - все Сочинские больницы завалены "отдыхающими". Губеру - пипец! Официалом никто заселяться не будет. Гостиницы "прогорят". Во истину, нет предела глупости человеческой((((
265036162
Надеюсь, за такие инициативы губера свои же за яйца подвесят! Ситуация - как в кино, прям! Маразм уже до такой степени докрепчал, что прератился в дебилизм и шизофрению в одном флаконе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний