Мозаичную икону на фасаде здания Елизаветинской богадельни Елисеевых начали отмывать участники объединения «Гэнгъ». Об этом в инстаграме рассказала соосновательница проекта Ксения Сидоркина 14 июля.



Мозаику на фасаде 28-го дома на третьей линии Васильевского острова создали в 1905 году. На иконе изображены святые Захария и Елизавета. В 1920-х годах мозаику закрасили.



Изображение случайно нашёл промышленный альпинист, который укрывал лепнину. Он же предложил его отмыть.