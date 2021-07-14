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На Васильевском петербуржцы нашли забытую мозаичную икону. Изображение скрывала казённая краска больше 100 лет

Столетнюю мозаику со святыми нашли под краской на фасаде дома на Васильевском острове в Петербурге

Мозаичную икону на фасаде здания Елизаветинской богадельни Елисеевых начали отмывать участники объединения «Гэнгъ». Об этом в инстаграме рассказала соосновательница проекта Ксения Сидоркина 14 июля.

Мозаику на фасаде 28-го дома на третьей линии Васильевского острова создали в 1905 году. На иконе изображены святые Захария и Елизавета. В 1920-х годах мозаику закрасили.

Изображение случайно нашёл промышленный альпинист, который укрывал лепнину. Он же предложил его отмыть.

Ранее Ксения Сидоркина рассказала о проекте общественного огорода. Грядки обустроят у дачи в Левашово, где Владимир Маяковский провел три недели.

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Комментарии (1)

Carpenter
Мадам Сидоркина. Ваша самодеятельность может привести к повреждению выявленной мозаики, и лично Вас (и других деятелей самостийные) к штрафам по статье. Сначала нужно снять образцы краски на анализ, а затем решать, какая смывка годится.
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