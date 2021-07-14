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В Петербурге привили 1,1 млн человек первой дозой вакцины от коронавируса

Вакцинация в Петербурге постепенно двигается к намеченной Смольным цифре в 2,6 млн привитых. https://www.fontanka.ru/2021/07/01/70002176/. Новый достигнутый рубеж — 1,1 млн жителей с хотя бы одним уколом.

«С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 113 515 человек. Из них 779 618 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 20 564 человека, вторично — 8 600», — сообщили в межведомственном координационном совете Смольного 14 июля.

Кроме того, в Петербурге разворачивается ревакцинация тех, кто получил прививку больше полугода назад. Первично ревакцинировано 290 человек, из них 44 — за последние сутки.

Запаса вакцины в городе хватит на 142,5 тысячи человек. В основном это «Спутник V», но есть и небольшая партия «КовиВака», которая сейчас развозится по прививочным пунктам и в ближайшее время станет доступна.

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Комментарии (13)

gencon
Делим на 3 или на 5? Какие там коэффициенты у жуликов? Но даже 300 000 это нормально
SERGEY111
Контора пишет .
Foxit
А сколько ревакцинировалось?
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