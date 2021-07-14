В Петербурге привили 1,1 млн человек первой дозой вакцины от коронавируса

Вакцинация в Петербурге постепенно двигается к намеченной Смольным цифре в 2,6 млн привитых. https://www.fontanka.ru/2021/07/01/70002176/. Новый достигнутый рубеж — 1,1 млн жителей с хотя бы одним уколом.



«С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 113 515 человек. Из них 779 618 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 20 564 человека, вторично — 8 600», — сообщили в межведомственном координационном совете Смольного 14 июля.



Кроме того, в Петербурге разворачивается ревакцинация тех, кто получил прививку больше полугода назад. Первично ревакцинировано 290 человек, из них 44 — за последние сутки.

