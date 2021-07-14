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Директора «Дома милосердия» в Башкирии, где сгорели 11 человек, посадили на три года

Директор сгоревшего дома престарелых в Башкирии с 11 погибшими получил три года колонии

Суд в Башкирии признал виновной в небезопасных услугах Расиму Махиянову, руководителя дома престарелых, в котором погибли 11 постояльцев. Путь к единственному выходу им перекрыл пожар.

Как сообщили в Абзелиловском районном суде Башкирии, 14 июля Махияновой назначили три года колонии общего режима и на два года запретил ей работу в сфере оказания социальных услуг. Прокурор настаивал на 5,5 годах лишения свободы, потерпевшие просили не наказывать женщину строго.

Она признала вину, раскаялась и извинилась перед выжившими и родными погибших.

Пожар в «Доме милосердия» в деревне Ишбулдино произошёл ночью 15 декабря прошлого года. Погибли постояльцы: семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 57 до 83 лет. Все пожилые и инвалиды платили за свое проживание 75% от пенсии. Троих из огня вытащила сотрудница пансионата.

Пансионат работал в частном доме с 2018 года, уточняет Следственный комитет. Лицензии на постоянное проживание пациентов, противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода и навыков у персонала, нужных в экстренной ситуациях, не было. Зато имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.

По первоначальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Следствие и суд установили, что пожар разгорелся около трёх часов ночи на веранде, у единственного выхода, из-за аварийных токовых явлений в электропроводке.

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Комментарии (1)

alexpv
75% от пенсии, это значит месяц проживания в тысяч 10 обходился. Памятник надо ставить таким директорам, а не в тюрьму сажать. Средняя плата в таких домах по 40-60 тысяч в месяц. Понятно, что на пожарную сигнализацию и прочие сервисы не разбежишься с 10 тысяч. На еду дай Бог чтобы хватило.
Как всегда "спасибо" надо говорить нашему государству, доведшему пенсионеров да такой ручки.
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