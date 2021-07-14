«Подлежат изъятию и утилизации». Книжные ищут у себя издания с Гитлером

автор фото Антон Белицкий/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Книжные магазины проверяют свой ассортимент на наличие изданий, запрещенных к публичной демонстрации (включая Интернет), после вступления в силу новых законов, связанных со Второй мировой войной и с противодействием экстремистской деятельности. Речь идет о тех книгах, в которых действия руководства СССР отождествляются с действиями руководства нацистской Германии, или тех, где есть портреты нацистских лидеров или соответствующая символика.

Проверить, что продается в магазинах и выкладывается на сайтах, 9 июля посоветовал своим членам Российский книжный союз: 12 июля изменения в закон вступили в силу.



«Из торговых залов данные книги подлежат изъятию и утилизации», — говорилось в его сообщении. Также предписывалось убрать такие издания с сайтов — причем как своих, так и партнерских.

14 июля «Коммерсантъ» заметил, что торговые сети уже начали изымать из продажи книги, не соответствующие обновленному законодательству. В частности, ассортимент уже проредили в книжной сети, работающей в магазинах Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областей, и еще в одной, работающей в Пензенской и Оренбургской областях.

Высказался и пресс-секретарь президента России, несколько прояснив степень жесткости применения закона на практике.

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, и абсолютно не нужна, и недопустима по закону, — приводит издание цитату Дмитрия Пескова. — Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело».

«Фонтанка» выяснила, что в Петербурге книжные магазины пока только разбираются в тонкостях законодательства и своем ассортименте, и изъятий пока не проводилось.



Так, в книжном магазине «Подписные издания» нашему корреспонденту ответили, что только узнали о новых мерах из-за новостей и не готовы комментировать, будут ли избавляться от запрещенных книг и каким методом.

«Посмотрим сегодня», — пообещали в пресс-службе книжного.

Создатель книжного магазина «Порядок слов» Константин Шавловский говорит, что их магазин пока не столкнулся с последствиями изменений законодательства.

«Мне кажется, что у нас нет книжек с изображением Гитлера просто потому, что у нас не самый обширный раздел истории, — сказал он. — В целом изымать книги — не самая правильная затея, другое дело — что культура книжного дизайна в разделе «История», если это не издательство «Новое литературное обозрение», тоже, конечно, оставляет желать лучшего. Но по такому принципу очень много чего можно было бы изъять».

Совладелец независимого книжного магазина «Все свободны» Артем Фаустов в разговоре с «Фонтанкой» провел параллели.

«Истории хорошо известны акты по изъятию книг, одна из них проходила в 1933 году и преследовала национальные интересы, — рассказал он. — В частности, одна из формулировок была изъять те книги, которые смешивают с грязью фронтовиков. Известно, кто это делал, и те же самые люди потом и предстали перед жюри на Нюрнбергском трибунале. Теперь они — невольные участники подобных же действий».



Со слов Фаустова, книг, на обложке которых бы присутствовали изображения лидеров нацистской Германии, в его магазине нет.

«Под это подпадает в основном военно-историческая литература сомнительного качества, рассчитанная на массового читателя с низким цензом и зазывающая этого читателя, в основном мужскую аудиторию, среднего и старшего возраста, — наличием нацистов на обложке, потому что тема нацизма, Второй мировой и Великой Отечественной войны очень привлекательна для такого рода аудитории, — рассудил он. — Они любят вечером поиграть в World of Tanks, а утром по дороге на работу открыть и почитать литературу а-ля Стариков (Николай Стариков — лидер движения «Патриоты великого Отечества», автор одиозных книг на историческую тематику. — Прим. ред.) и так далее. У нас такое просто не продается, мы не заказываем. Мы академический магазин и занимаемся академической литературой».

В отношении проверки всего содержимого книг Артем Фаустов менее категоричен: при наличии в магазине нескольких тысяч наименований невозможно знать доподлинно содержание каждой книги — необходима экспертиза.



«Если у кого-то будут вопросы и конкретные наименования, которые по заключениям экспертизы являются неприемлемыми для российских политиков по каким-то причинам, и они считают, что эту память историческую необходимо уничтожать, — тогда мы будем вынуждены подчиниться букве закона. А на данный момент книг с изображением нацистских преступников у нас просто нет», — заключил он, напомнив, что любые запреты только вызывают дополнительный интерес у неокрепших умов.

«Фонтанка» также направила запрос в «Буквоед» о положении дел в этой книжной сети, но ответа на момент публикации не получила. Также не удалось связаться с уполномоченными представителями Дома книги.

Если изучить ассортимент крупных онлайн-магазинов, можно найти немало книг, на обложках которых в том или ином виде (включая мультипликационный стиль, в трусах в горошек) появляется Гитлер. В том числе, есть альтернативная история, есть военно-фантастический боевик про «убийцу» Гитлера, написанный от первого лица. Впрочем, в число запрещенных могут войти и те книги, изучение которых представляет исторический интерес, например подлинная историческая переписка функционеров или просто-напросто сборник карт исторических сражений, подготовленный одним из крупнейших российских издательств.



Вечером 14 июля Минюст опубликовал сообщение, в котором пообещал совместно с общественными организациями подготовить разъяснения по вопросам применения закона «во избежание возможных негативных последствий при распространении или публичной демонстрации произведений и организации мероприятий в научно-просветительских, культурных и образовательных целях». Два закона, связанные со Второй мировой войной, 1 июля подписал Владимир Путин. Один запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии, второй — демонстрировать изображения военных преступников и распространять нацистскую атрибутику.

