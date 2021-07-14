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«Зенит» отпустил Малкома на Олимпийские игры

Бразильский игрок «Зенита» Малком примет участие в Олимпиаде в Токио

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Токио в составе сборной Бразилии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургской команды 14 июля.

«Клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдёт предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок. Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» не отпустил Малкома в олимпийскую сборную. Однако в клубе заявили, что всё не совсем так.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Финал футбольного турнира ОИ — 7 августа. Таким образом, Малком может пропустить три игры «Зенита» в следующем чемпионате России — с «Химками» 24 июля, «Ростовом» 1 августа, «Краснодаром» 7 августа.

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