«Зенит» отпустил Малкома на Олимпийские игры

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Токио в составе сборной Бразилии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургской команды 14 июля.
«Клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдёт предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок. Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», — заявили в пресс-службе «Зенита».
Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» не отпустил Малкома в олимпийскую сборную. Однако в клубе заявили, что всё не совсем так.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Финал футбольного турнира ОИ — 7 августа. Таким образом, Малком может пропустить три игры «Зенита» в следующем чемпионате России — с «Химками» 24 июля, «Ростовом» 1 августа, «Краснодаром» 7 августа.