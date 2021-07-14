«Зенит» отпустил Малкома на Олимпийские игры

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Токио в составе сборной Бразилии. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургской команды 14 июля.



«Клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдёт предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок. Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», — заявили в пресс-службе «Зенита».

