Бразильские СМИ пишут, что «Зенит» не пустил Малкома на Олимпиаду. Петербургский клуб отвечает, что всё «не совсем так»

Футбольный клуб «Зенит» не отпустил полузащитника Малкома в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх. Об этом 3 июля пишет CNN Brasil.
Петербургский клуб оказался не единственным, к которому предъявляют подобные претензии. Бразильский «Фламенго» и французский «Марсель» также не отпустили на Игры нападающих Педро Абреу и Жерсона Сантоса соответственно.
Вместо Малкома, Педро и Жерсона в олимпийскую сборную Бразилии приглашены Дуглас Аугусто (ПАОК), Габриэл Мартинелли («Арсенал») и Ришарлисон («Эвертон»). «Фонтанка» обратилась за комментариями в «Зенит». Там подчеркнули, что информация бразильских СМИ не совсем соответствует действительности.
— Стороны находились в тесном контакте, никакого недопонимания нет, — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых. — Клуб был готов отпустить Малкома на турнир в Токио, при этом предсезонную подготовку он должен был пройти в «Зените», мы гарантировали, что обеспечим игроку оптимальную подготовку. На данном этапе футболист находится в расположении команды и готовится к сезону, никаких проблем нет.
Напомним, что сейчас «Зенит» находится на сборах в Австрии, где проведет три контрольных матча с немецкими клубами. В чемпионате России петербуржцы стартуют 24 июля на выезде матчем против «Химок».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.