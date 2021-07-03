Бразильские СМИ пишут, что «Зенит» не пустил Малкома на Олимпиаду. Петербургский клуб отвечает, что всё «не совсем так»

Футбольный клуб «Зенит» не отпустил полузащитника Малкома в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх. Об этом 3 июля пишет CNN Brasil.



Петербургский клуб оказался не единственным, к которому предъявляют подобные претензии. Бразильский «Фламенго» и французский «Марсель» также не отпустили на Игры нападающих Педро Абреу и Жерсона Сантоса соответственно.



Вместо Малкома, Педро и Жерсона в олимпийскую сборную Бразилии приглашены Дуглас Аугусто (ПАОК), Габриэл Мартинелли («Арсенал») и Ришарлисон («Эвертон»). «Фонтанка» обратилась за комментариями в «Зенит». Там подчеркнули, что информация бразильских СМИ не совсем соответствует действительности.

