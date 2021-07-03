FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Бразильские СМИ пишут, что «Зенит» не пустил Малкома на Олимпиаду. Петербургский клуб отвечает, что всё «не совсем так»

Футбольный клуб «Зенит» не отпустил полузащитника Малкома в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх. Об этом 3 июля пишет CNN Brasil.

Петербургский клуб оказался не единственным, к которому предъявляют подобные претензии. Бразильский «Фламенго» и французский «Марсель» также не отпустили на Игры нападающих Педро Абреу и Жерсона Сантоса соответственно.

Вместо Малкома, Педро и Жерсона в олимпийскую сборную Бразилии приглашены Дуглас Аугусто (ПАОК), Габриэл Мартинелли («Арсенал») и Ришарлисон («Эвертон»). «Фонтанка» обратилась за комментариями в «Зенит». Там подчеркнули, что информация бразильских СМИ не совсем соответствует действительности.

— Стороны находились в тесном контакте, никакого недопонимания нет, — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых. — Клуб был готов отпустить Малкома на турнир в Токио, при этом предсезонную подготовку он должен был пройти в «Зените», мы гарантировали, что обеспечим игроку оптимальную подготовку. На данном этапе футболист находится в расположении команды и готовится к сезону, никаких проблем нет.

Напомним, что сейчас «Зенит» находится на сборах в Австрии, где проведет три контрольных матча с немецкими клубами. В чемпионате России петербуржцы стартуют 24 июля на выезде матчем против «Химок».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний