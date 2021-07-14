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Глава Минздрава раскрыл данные о заболевших после прививки от COVID-19 в России

После прививки в России коронавирусом заболели 2,5% вакцинированных, при этом многие из них заразились на этапе формирования иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — сказал Мурашко в интервью РИА Новости.

Данные по Петербургу с общероссийскими не коррелируют, поскольку отсчёт идёт после двух недель после прививки. Как ранее заявили в региональном Роспотребнадзоре, COVID-19 нашли у 0,3% привившихся петербуржцев — на 15-й день и более после вакцинации.

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Комментарии (9)

261844081
Бумажка, ничего мы тут не узнаем
А13579
А сколько за это время заболели от общего количества непривитых? Для сравнения.
Агроном аэродрома
Одни заболели до образования "защитных сил"(ТМ), другие после их исчезновения. И для каждого конкретного случае эти сроки разные. :)
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