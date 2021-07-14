Глава Минздрава раскрыл данные о заболевших после прививки от COVID-19 в России

После прививки в России коронавирусом заболели 2,5% вакцинированных, при этом многие из них заразились на этапе формирования иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — сказал Мурашко в интервью РИА Новости.

