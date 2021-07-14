Мурашко: Пока неизвестно, какой уровень антител достаточен для защиты от COVID-19

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пройти вакцинацию от COVID-19 нужно вне зависимости от уровня антител в организме, так как пока неизвестно, какое их количество достаточно для защиты.
«Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма», — сказал министр в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от прививки против гриппа.
«После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации», — заявил Мурашко.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Снижения заболеваемости можно ожидать в августе.