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Мурашко: Пока неизвестно, какой уровень антител достаточен для защиты от COVID-19

Данных о том, какое количество антител может уберечь организм от коронавируса, еще нет. В любом случае, лучше сделать прививку.

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пройти вакцинацию от COVID-19 нужно вне зависимости от уровня антител в организме, так как пока неизвестно, какое их количество достаточно для защиты.

«Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от прививки против гриппа.

«После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации», — заявил Мурашко.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Снижения заболеваемости можно ожидать в августе.

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Комментарии (10)

Pesenka
А почему не говорят учёные, всё- таки есть необходимость прививаться переболевшим, если есть антитела, или такой необходимости нет? Есть ли научные исследования на эту тему? У меня был подтвержденный бессимптомный Ковид 8 месяцев назад, антитела есть, немного. Нужно прививаться всё- таки или нет, приняв во внимание бессимптомное течение в ноябре?
kuk-vasyusha
Вот и как можно доверять этой мурашке? Он даже роль заучить не может!((
либералЪ76
вакцину запилили, да не одну. а про вирус нишиша не знают.
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