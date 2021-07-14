Мурашко: Пока неизвестно, какой уровень антител достаточен для защиты от COVID-19

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пройти вакцинацию от COVID-19 нужно вне зависимости от уровня антител в организме, так как пока неизвестно, какое их количество достаточно для защиты.



«Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма», — сказал министр в интервью РИА Новости.



Он также добавил, что процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от прививки против гриппа.

