Роспотребнадзор: Заболеваемость коронавирусом в России постепенно стабилизируется

Как сообщил 14 июля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в РФ наблюдается фаза постепенной стабилизации заболеваемости, которая будет длиться на протяжении всего июля и начала августа.



«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — приводит слова Горелова ТАСС.

