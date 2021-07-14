Роспотребнадзор: Заболеваемость коронавирусом в России постепенно стабилизируется

Как сообщил 14 июля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в РФ наблюдается фаза постепенной стабилизации заболеваемости, которая будет длиться на протяжении всего июля и начала августа.
«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — приводит слова Горелова ТАСС.
По словам специалиста, такого оптимистичного сценария можно добиться лишь при сознательном отношении россиян к вакцинации и соблюдению противоэпидемических мер.
Горелов добавил, что сейчас рост заболеваемости наблюдается во всех регионах страны, а не только в Москве и Петербурге, как было раньше. В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19, хотя при этом число заболевших увеличивается по всей стране.
Ранее «Фонтанка» писала, что за последние сутки в РФ было выявлено 23 827 новых заболевших коронавирусом. В Петербурге прирост инфицированных составил 1 942.