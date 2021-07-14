Петербургские «яблочники» требуют, чтобы ЦИК наказал Александра Беглова

Петербургские «яблочники» пожаловались в ЦИК и Горизбирком на губернатора Александра Беглова. Председатель партии Николай Рыбаков требует привлечь градоначальника к ответственности за незаконную агитацию в пользу «Единой России» и против «Яблока».



Рыбаков в своем обращении в ЦИК и Горизбирком ссылается на п. 4 статьи 40 федерального закона о гарантиях избирательных прав, в котором говорится, что должностное лицо не вправе использовать преимущества своего служебного положения для выдвижения кандидатов или их избрания. «Яблочники» просят ЦИК признать действия губернатора незаконными и потребовать от газеты «Петербургский дневник» и телеканала «Санкт-Петербург» предоставить «Яблоку» для размещения информации о своей деятельности такой же доступ, что и «Единой России».