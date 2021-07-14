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Петербургские «яблочники» требуют, чтобы ЦИК наказал Александра Беглова

Петербургские «яблочники» пожаловались в ЦИК и Горизбирком на губернатора Александра Беглова. Председатель партии Николай Рыбаков требует привлечь градоначальника к ответственности за незаконную агитацию в пользу «Единой России» и против «Яблока».

Рыбаков в своем обращении в ЦИК и Горизбирком ссылается на п. 4 статьи 40 федерального закона о гарантиях избирательных прав, в котором говорится, что должностное лицо не вправе использовать преимущества своего служебного положения для выдвижения кандидатов или их избрания. «Яблочники» просят ЦИК признать действия губернатора незаконными и потребовать от газеты «Петербургский дневник» и телеканала «Санкт-Петербург» предоставить «Яблоку» для размещения информации о своей деятельности такой же доступ, что и «Единой России».

Поводом для жалобы стало выступление Александра Беглова на съезде партии власти 9 июля. «Некоторые партии занимались политическими играми. Не только популизмом и спекуляциями, но и провокациями и разжиганием скандалов», — заявил он, уточнив, что говорит про КПРФ и «Яблоко».

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