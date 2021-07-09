Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургская «Единая Россия» провела конференцию, чтобы утвердить кандидатов на выборы в Законодательное собрание. Действующего спикера Вячеслава Макарова, вопреки ожиданиям, в списках не оказалось. Под присмотром генерального секретаря партии Андрея Турчака и губернатора Александра Беглова (он рассказывал кандидатам про политических спекулянтов и желал победы сторонникам «Единой России») партийцы утвердили кандидатами в числе прочих двух вице-губернаторов, главу комитета и двух глав администраций районов.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Дата конференции «Единой России» по кандидатам в городской парламент стала известна за несколько дней до её проведения. В партийных кулуарах спорили: кто-то говорил, что секретарь регионального отделения Вячеслав Макаров хочет дотянуть до последнего и провести собрание за день до окончания подачи документов в избирательную комиссию, кто-то настаивал, что в Смольном видят ситуацию иначе и будут стараться провернуть выдвижение как можно быстрее. «Обычно все люди, которые победили на праймериз, должны войти в список кандидатов. Но партийная конференция может принять любые решения», — сохранял интригу сам Макаров, общаясь с журналистами в среду, 7 июля.

Окончательные списки кандидатов, в том числе первую пятерку, по данным «Фонтанки», утвердили за несколько часов до проведения конференции на заседании президиума политсовета партии. Для ряда участников прозвучавшие в ней имена были неожиданными. В частности, сюрпризом стало появление вторым номером в числе кандидатов городского списка актрисы и депутата двух созывов городского парламента Анастасии Мельниковой. Сама она (к слову в партии Мельникова не состоит) тоже не ожидала оказаться в числе тех, кто поведёт «Единую Россию» в Законодательное собрание. Как она сообщила «Фонтанке», это было для неё полной неожиданностью. Один из партийных функционеров объяснил, что в списке нужна была женщина — это вызовет у избирателя больше доверия, другой добавил, что к выдвижению Мельниковой причастен один из руководителей силовых ведомств.



Первым номером в списке «Единой России» значится глава регионального МЧС Алексей Аникин (по аналогии со списком партии в Госдуму — его возглавляет министр обороны и экс-руководитель МЧС Сергей Шойгу). На конференции спасатель не присутствовал. Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он может сдать мандат после выборов и останется работать на прежнем месте, другие, напротив, считают, что он может метить на место спикера городского парламента.

Впрочем, эта роль больше подходит вице-губернатору по внутренней политике Петербурга Александру Бельскому, выходцу из Курортного района, которым 20 лет назад руководил Александр Беглов. Сам Бельский, впрочем, отмахивается и просит не называть его «будущим спикером».

Замыкают пятерку партийного списка сенатор Андрей Кутепов (он, вероятно, продолжит свою карьеру в Совете Федерации) и его помощник, в прошлом бизнесмен, а теперь благотворитель Павел Крупник.

На самой конференции царила торжественная обстановка. Гости сидели как предписано ковидными мерами — через одного. Напротив трибуны для выступлений можно было заметить партийного деятеля, который первей и громче всех хлопал. В креслах на сцене разместились Андрей Турчак, Вячеслав Макаров и Александр Беглов.



«Нам не стыдно смотреть людям в глаза, — взял слово Турчак. — Мы оказали им реальную поддержку. «Единая России» близка к простым гражданам и их интересам».

Его сменил губернатор Александр Беглов, избравшийся на пост главы города как беспартийный. «Некоторые партии занимались политическими играми. Не только популизмом и спекуляциями, но и провокациями и разжиганием скандалов», — заявил он, подчеркнув, что говорит про КПРФ и «Яблоко».

«2/3 муниципальных депутатов — это единороссы, большинство депутатов ГД — это единороссы. Это большая и реальная сила, и она себя показала. Петербургу нужна стабильность. Ваша задача — обеспечение стабильности политической системы», — добавил губернатор и пожелал единороссам победы на выборах.

Вячеслав Макаров сыпал в зал давно знакомыми его коллегам лозунгами: «"Единая Россия" — точка сборки страны, определяющая сила в политической розе ветров города. …Наши законы — не "клочки", а четко выверенная долгосрочная стратегия развития Петербурга. … Каждый кандидат должен сам себя спрашивать: А что я сегодня сделал для людей? А как это помогло людям? Ни в коем случае после выборов не должен заработать пылесос турбулентности».



Вспомнил он и про оппонентов: «Они говорят, голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Рубаху рвут на себе, а люди не верят».

Делегатов конференции отправили голосовать: в этот раз им выдали электронные мандаты и поставили в очередь к автоматам для голосования. Перед этим предупредили, когда машина спросит «Уверены ли вы?», нужно ответить, что да.

Уверенных оказалось большинство. После перерыва список утверждённых кандидатов, победителей праймериз, огласили общественности. Среди них двое глав администраций районов (Московского — Владимир Ушаков, Выборгского — Валерий Гарнец), вице-губернатор (Николай Бондаренко баллотируется по 12 округу в Приморском) и глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков (он дважды менял мнение — идти или не идти в ЗакС). Также в списке участники ОНФ, действующие депутаты парламента, муниципальные депутаты. «Мы с вами почти как гагаринский старт с космодрома Байконур», — добавил Макаров (теперь он исключительно кандидат в Государственную думу) и нажал на кнопку со словами: «Поехали!».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

