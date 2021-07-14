Оперштаб разрешил летать из Петербурга во Францию

Из Петербурга откроются два рейса — в Париж и Ниццу.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам <...> Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте», — цитирует 14 июля заявление оперштаба «Интерфакс».

Улететь в Чехию, с которой также открывается авиасообщение, пока можно будет только из Москвы. Кроме того, с конца июля будет увеличено число рейсов из России в другие европейские страны: Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию и Хорватию. При этом ЕС пока остается закрытым для российских туристов. Внутри союза свободное передвижение открыто с 27 июня.

