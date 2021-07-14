Как сообщает BBC, происшествие случилось накануне, 13 июля, в районе британского города Ист-Молси, графство Суррей. Рейчел, Изабель и Эндрю Джобсон отправились на велосипедах в гости к своей тёте в Эпсом. В дороге они решили передохнуть и сделали привал у замка Молси. Начался проливной дождь, и все трое укрылись под деревом. Старшая из сестер, 26-летняя Рейчел, рассказала, что, прежде чем отправиться дальше, они вознамерились сделать несколько снимков на память.

В Великобритании брат и две сестры решили спрятаться во время грозы под деревом и сделать селфи. В этот момент в них ударила молния.

«Я сфотографировала, как мы улыбаемся, а потом нам захотелось сделать грустный снимок под дождём. Внезапно я оказалась на земле и ничего не слышала, кроме пронзительного жужжания. Вся моя правая рука онемела, и я не могла пошевелить ею», — вспоминает Изабель. По словам Рейчел, и она и её сестра кричали, а брат, хотя и пострадал, был в большей степени ошеломлен произошедшим.



Прохожие помогли им подняться на ноги, после чего на место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавших госпитализировали с ожогами. По мнению врачей, причиной попадания молнии могла стать титановая пластина на руке одной из сестёр, которую ей вставили после аварии.



Следующее фото Джобсоны сделали уже в больнице. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Индии при попытке сделать селфи от удара молнии погибли 11 человек.

