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Молния убила 11 человек, делавших селфи на башне в Индии. Буйство стихии засняли на видео

11 человек погибли от удара молнии в Индии, пока снимали селфи

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/_tf0p9xGzJM" class="_ io-leave-page" target="_blank">Endless hacks</a> на YouTube
Скриншот видео с канала Endless hacks на YouTube
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Одиннадцать человек погибли от удара молнии в башню в индийском городе Джайпур. Трагедия произошла в историческом форте, который является популярной у туристов достопримечательностью.

Как сообщает 12 июля «Би-би-си», погибшие делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амбер XII века. Когда ударила молния, на башне и стене форта находились 27 человек, и некоторые, как сообщается, спрыгнули на землю. Очевидцы сняли на видео, как молния била в башню.

По словам старшего представителя департамента по чрезвычайным ситуациям Джайпура, трагедия произошла в половине седьмого часа вечера 11 июля, передает CNN. От удара молнии стена башни обрушилась, похоронив под собой много людей. Кроме того, форт расположен на холме, и когда из-за обрушения места становилось меньше, несколько людей тоже упали вниз, рассказал он. Среди жертв были женщины и дети.

Еще 11 человек удалось спасти, они находятся в стабильном состоянии. Спасательная операция продолжалась до утра.

По информации NDTV, за воскресенье в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан от ударов молнии погибли по меньшей мере 60 человек. В штате Уттар-Прадеш погиб 41 человек, в основном женщины и дети. Большинство смертей было зарегистрировано в сельской местности.

Смерти от удара молнии — довольно частое явление в Индии в сезон муссонов. По данным национального бюро регистрации преступлений, в 2017 году от молнии в стране погибли 2885 человек, а в 2018 году — 2357 человек. В июне 2020 года всего за два дня в штатах Уттар-Прадеш и Бихар молнии убили не менее 107 человек.

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/_tf0p9xGzJM" class="_ io-leave-page" target="_blank">Endless hacks</a> на YouTube
Скриншот видео с канала Endless hacks на YouTube

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Комментарии (3)

zzz34
Это все ковид
Zet
За крутое селфи и жизни не жалко!
266081655
Естественный отбор.....
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