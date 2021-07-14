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Экологи предупредили, что из-за жары в Неве может начать гибнуть рыба. В некоторых водоёмах она уже задыхается

В Неве может начаться массовый мор рыбы из-за небывалой жары

В водоёмах Петербурга, в том числе и в реке Неве, из-за аномально высоких температур может начаться замор рыбы. Об этом 14 июля предупредил Росприроднадзор.

«Аномально высокие температуры июля ведут к повышению температуры в водоёмах, особенно на мелководье. Даже в реке Неве, в которой в летний период средняя температура воды обычно составляет 18–20 градусов, по состоянию на 12:00 часов 14 июля вода прогрелась до +25,1 градуса», — говорится в сообщении надзорной службы.

Повышение температуры воды ведёт не только к активному цветению сине-зелёных водорослей, их отмиранию и изменению цветности воды от темно-зелёного до изумрудного цвета, но и к снижению растворённого кислорода в воде. Это обстоятельство может привести к гибели рыбы.

Нижней границей содержания кислорода, при которой рыба начинает гибнуть, является в среднем 0,3–0,5 мг на литр воды. Сейчас на многих водных объектах из-за высокой температуры воды наблюдается низкое содержание растворённого кислорода (до 1 и менее 0,2 мг/дм3).

Два года назад из-за жары пляж «Ласковый» оказался усеян мёртвой рыбой, которая очень быстро сделала отдых невозможным из-за зловония.

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Комментарии (6)

Ptichka11
В Неве есть рыба?😱 Только не говорите мне что ее еще и есть можно)
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