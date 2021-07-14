Немного задержались. Суд в Петербурге начал запрещать страницы с ответами на ЕГЭ после экзамена

Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещённой группу во «ВКонтакте», через которую продавали ответы на ЕГЭ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 14 июля.
Прокуратура в ходе проверки выявила паблик во «ВКонтакте», обещавший ответы на ЕГЭ и ОГЭ. «Мы отправляем готовые материалы на электронную почту за 18 часов до начала экзамена по местному времени вашего региона, поэтому обратите на это внимание, когда будете подавать заявку на КИМы и ответы. Всё происходит через наш официальный сайт, который никак не контролируется российскими властями и не может оказаться заблокированным в мире,
В группе описан процесс получения ответов на ЕГЭ и ОГЭ, также разъяснён способ оплаты.
«Суд указал, что данный интернет-ресурс дискредитирует необходимость образования, а также подстрекает к совершению противоправных действий, и иск удовлетворил», — уточнили в пресс-службе судов.
Основной период ЕГЭ закончился 25 июня. Двум выпускникам в Петербурге удалось набрать 300 баллов.