Немного задержались. Суд в Петербурге начал запрещать страницы с ответами на ЕГЭ после экзамена

Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещённой группу во «ВКонтакте», через которую продавали ответы на ЕГЭ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 14 июля.



Прокуратура в ходе проверки выявила паблик во «ВКонтакте», обещавший ответы на ЕГЭ и ОГЭ. «Мы отправляем готовые материалы на электронную почту за 18 часов до начала экзамена по местному времени вашего региона, поэтому обратите на это внимание, когда будете подавать заявку на КИМы и ответы. Всё происходит через наш официальный сайт, который никак не контролируется российскими властями и не может оказаться заблокированным в мире, т. к. находится вне досягаемости Роскомнадзора», — отмечалось в паблике.