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Немного задержались. Суд в Петербурге начал запрещать страницы с ответами на ЕГЭ после экзамена

Суд в Петербурге запретил группу «ВКонтакте» с ответами на ЕГЭ

Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещённой группу во «ВКонтакте», через которую продавали ответы на ЕГЭ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 14 июля.

Прокуратура в ходе проверки выявила паблик во «ВКонтакте», обещавший ответы на ЕГЭ и ОГЭ. «Мы отправляем готовые материалы на электронную почту за 18 часов до начала экзамена по местному времени вашего региона, поэтому обратите на это внимание, когда будете подавать заявку на КИМы и ответы. Всё происходит через наш официальный сайт, который никак не контролируется российскими властями и не может оказаться заблокированным в мире, т. к. находится вне досягаемости Роскомнадзора», — отмечалось в паблике.

В группе описан процесс получения ответов на ЕГЭ и ОГЭ, также разъяснён способ оплаты.

«Суд указал, что данный интернет-ресурс дискредитирует необходимость образования, а также подстрекает к совершению противоправных действий, и иск удовлетворил», — уточнили в пресс-службе судов.

Основной период ЕГЭ закончился 25 июня. Двум выпускникам в Петербурге удалось набрать 300 баллов.

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