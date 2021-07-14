«No comment». Российских олимпийцев научили отвечать на вопросы о Крыме, допинге и харассменте

Инструкцию по самым каверзным вопросам журналистов подготовил для отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио Олимпийский комитет России (ОКР). Как утверждают «Ведомости» 14 июля, российских олимпийцев призвали внимательнее относиться к тому, что они говорят, пишут, какие фото выкладывают и даже кому и за что ставят лайки в социальных сетях.
Лучшим ответом на острые вопросы ОКР назвала вариант «No comment». Однако есть и более развернутые ответы. Например, на вопросы о движении Black Lives Matter можно сказать, что это личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».
Крым, Донбасс и «другие подобные вопросы» лучше вообще не обсуждать, так как «спорт должен оставаться вне политики». Что касается допинга, то спортсмены должны говорить, что никогда в этом не участвовали, а санкции против России пусть комментируют те, кто их вводил.
В такой же манере рекомендовано отвечать на вопросы о харассменте: «Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования состоятся без болельщиков. Такое решение приняли представители Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио из-за эпидемии коронавируса.