«No comment». Российских олимпийцев научили отвечать на вопросы о Крыме, допинге и харассменте

Инструкцию по самым каверзным вопросам журналистов подготовил для отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио Олимпийский комитет России (ОКР). Как утверждают «Ведомости» 14 июля, российских олимпийцев призвали внимательнее относиться к тому, что они говорят, пишут, какие фото выкладывают и даже кому и за что ставят лайки в социальных сетях.



Лучшим ответом на острые вопросы ОКР назвала вариант «No comment». Однако есть и более развернутые ответы. Например, на вопросы о движении Black Lives Matter можно сказать, что это личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

