Мурал с изображением Джорджа Флойда в Толедо был уничтожен разрядом молнии во вторник. Об этом 14 июля сообщает полиция.



Радар показал, что инцидент произошёл около 16:30 по местному времени. Молния попала прямо в портрет афроамериканца, погибшего от рук полицейского. Удар был такой силы, что часть кладки обрушилась вместе с граффити. Теперь на месте стены памяти лишь груда цветных кирпичей.

