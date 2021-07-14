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Молния в США второй раз «убила» Джорджа Флойда, разрушив стену памяти

В Толедо разряд молнии уничтожил граффити с афроамериканцем Джорджем Флойдом

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Мурал с изображением Джорджа Флойда в Толедо был уничтожен разрядом молнии во вторник. Об этом 14 июля сообщает полиция.

Радар показал, что инцидент произошёл около 16:30 по местному времени. Молния попала прямо в портрет афроамериканца, погибшего от рук полицейского. Удар был такой силы, что часть кладки обрушилась вместе с граффити. Теперь на месте стены памяти лишь груда цветных кирпичей.

Власти Толедо заявили, что здание сохранило конструктивную прочность, несмотря на полное разрушение кирпичной фрески. Также они заверили, что будут работать со специальной комиссией и создадут новый мурал. Чиновники отметили, что были убиты горем, когда увидели, что произошло с портретом Флойда.

Джордж Флойд погиб в мае прошлого года во время жесткого задержания. В Сети было опубликовано видео задержания афроамериканца: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что тому трудно дышать. В итоге задержанный скончался. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В США по всей стране прокатились протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. 26 июня сотрудник полиции был приговорён к 22,5 года заключения.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (16)

Павел Михайлов
И молния была белого цвета!
260843741
Жаль, что только по одному "мемориалу" стихия шарахнула.
Pilat
Т.е. намеков всевышнего они не понимают......
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