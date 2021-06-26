К 22,5 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского, под коленом которого умер Джордж Флойд

Суд в Миннеаполисе (США) приговорил к 22,5 годам лишения свободы экс-полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 25 июня сообщает Associated Press.



Прокурор просил для него 30 лет лишения свободы, тогда как адвокаты обвиняемого настаивали, что их подзащитного лишили права на справедливый суд: они указывали на ошибки со стороны присяжных, прокуратуры и работников суда.

При хорошем поведении 45-летний Шовен может быть условно-досрочно освобождён после отбытия двух третей срока назначенного наказания, или около 15 лет.