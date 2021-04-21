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Во время оглашения приговора по делу Джорджа Флойда другой полицейский в США застрелил темнокожую девушку

Бывшего полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца

В Миннеаполисе (США) присяжные во вторник признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. В тот же день в Огайо полицейский застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку.

Как сообщает 21 апреля РИА Новости со ссылкой на трансляцию из зала суда, Шовин признан виновным по всем трём пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Меру наказания определит судья, как планируется, через два месяца. До заседания обвиняемый находился на свободе под залогом. Он выслушал приговор с безучастным лицом. После этого его заковали в наручники и вывели из зала суда.

В Портленде перед заседанием был объявлен режим ЧС. После в Миннеаполисе прошла акция памяти Джорджа Флойда. Десятки людей собрались возле магазина, на месте, где он погиб почти год назад. Усиленного присутствия полиции не наблюдалось, отмечает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся пели и скандировали, прерываясь на молитвы. Почти все разошлись до наступления комендантского часа. Сотни представителей движения Black Lives Matter прошли шествием по улицам Нью-Йорка. Полиция не вмешивалась в процесс, сопровождая митингующих.

Президент США Джо Байден назвал приговор «гигантским шагом вперед к справедливости» и призвал к реформе полиции, чтобы предотвратить подобные злоупотребления.

Во время оглашения вердикта по делу об убийстве Джорджа Флойда другой полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант в городе Колумбус в штате Огайо, сообщает РИА. Около 16:30 по местному времени (23:30 мск) в полицию поступил вызов из-за нарушения порядка. Родные девушки рассказывают, что она сама позвонила в «911» из-за ругавшихся возле её дома девушек. На кадрах с нагрудной камеры полицейского видно, что он начал стрелять в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку. Брайант доставили в больницу, и она там скончалась. У здания полиции города собралась толпа протестующих, скандировавших имя погибшей девочки.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвинялся в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прокатились протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.

Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявлял, что афроамериканец мог умереть от болезни сердца или употребления фентанила и метамфетамина.

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Комментарии (5)

Савва Морозов
вот и весь, самый справедливый, по мнению расейской либерды, суд - чисто политическое решение.
и, а разве у них в судах разрешена трансляция?
Skazochny
девочка так то на видео четко видно как бросается с ножом...
baddancer
Насчёт убийцы Флойда, в свете последних событий в Чехии, меня начали терзать смутные сомнения. Несомненно, Флойда застрелил Петров, а девку в Огайо - Баширов.
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