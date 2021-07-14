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Суд в Петербурге решил, что Хованский больше не будет петь плохие песни про террористов

В Петербурге рассмотрели апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу блогера Юрия Хованского. Об этом 14 июля сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Горсуд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление Дзержинского суда оставлено без изменений.

О задержании блогера стало известно 9 июня. На следующий день Хованского заключили под стражу. По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

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Комментарии (4)

kiros
Ареставали клоуна за шутки, лучше бы МИД посадили за связь с террористами.
Misha Timoshin
Действительно, очень важное дело, других проблем у нас нет.
zimirev
Я думаю Хованского надо отпустить, он получил урок на всю жизнь!
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