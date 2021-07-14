Суд в Петербурге решил, что Хованский больше не будет петь плохие песни про террористов

Горсуд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление Дзержинского суда оставлено без изменений.



О задержании блогера стало известно 9 июня. На следующий день Хованского заключили под стражу. По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

