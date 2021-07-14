FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
13
Печать

Пенсионер на минивэне сбил школьницу, переходившую трассу «Нарва» по «зебре»

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Она попала под колеса автомобиля на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе области.

Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 июля около 18:10 на 128-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» 65-летний пенсионер, управляя минивэном KIA Carnival, сбил 16-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.

Всего за 13 июля ГИБДД зафиксировала 335 ДТП с Петербурге и 79 — в Ленобласти, сообщают в группе регионального управления Госавтоинспекции «ВКонтакте». С пострадавшими было 11 и 5 аварий соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 12 человек и один погиб, в областных ДТП было пятеро пострадавших и двое погибших.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

А13579
Есть ПДД, где всё, конечно, прописано и для водителя, и для пешехода. Но пешеходный переход прямо через проезжую часть (а не подземный или надземный) на федеральной трассе - это нормально???
gencon
В Эстонии девочке ничего не угрожает, там, что пенсионер, что судья, что прокурор - все 40км ч двигаются
Peshekhod
Господа пешеходы! Вливайтесь в ряды пешеходов добропорядочных: повинуйтесь пункту 4.5. ПДД и будете живы и здоровы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний