Пенсионер на минивэне сбил школьницу, переходившую трассу «Нарва» по «зебре»

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Она попала под колеса автомобиля на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе области.



Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 июля около 18:10 на 128-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» 65-летний пенсионер, управляя минивэном KIA Carnival, сбил 16-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.