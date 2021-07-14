Пенсионер на минивэне сбил школьницу, переходившую трассу «Нарва» по «зебре»

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Она попала под колеса автомобиля на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе области.
Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 июля около 18:10 на 128-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» 65-летний пенсионер, управляя минивэном KIA Carnival, сбил 16-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.
Всего за 13 июля ГИБДД зафиксировала 335 ДТП с Петербурге и 79 — в Ленобласти, сообщают в группе регионального управления Госавтоинспекции «ВКонтакте». С пострадавшими было 11 и 5 аварий соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 12 человек и один погиб, в областных ДТП было пятеро пострадавших и двое погибших.