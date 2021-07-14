После публикации новости о домогательствах неизвестного к жительнице Кудрово во Фрунзенском районе Петербурга с «Фонтанкой» связался молодой человек девушки. 14 июля он поделился с редакцией видеозаписью с камер, на которой лысый мужчина пристаёт уже к другой жертве.



«Вчера прислали видео с другой жертвой того же маньяка. Девушка-«кудровчанка» вчера с операми взяли это видео с камер, но на нём оказалась не она, а другая жертва», — рассказал мужчина по имени Дмитрий. Он также добавил, что полиция должна была запросить видео с камер автосалона, его качество должно быть лучше.