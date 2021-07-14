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В Петербурге камеры показали ещё одну жертву лысого лапателя. Девушка смогла вырваться

Пострадавшая от прохожего в Петербурге нашла ещё одну его жертву

После публикации новости о домогательствах неизвестного к жительнице Кудрово во Фрунзенском районе Петербурга с «Фонтанкой» связался молодой человек девушки. 14 июля он поделился с редакцией видеозаписью с камер, на которой лысый мужчина пристаёт уже к другой жертве.

«Вчера прислали видео с другой жертвой того же маньяка. Девушка-«кудровчанка» вчера с операми взяли это видео с камер, но на нём оказалась не она, а другая жертва», — рассказал мужчина по имени Дмитрий. Он также добавил, что полиция должна была запросить видео с камер автосалона, его качество должно быть лучше.

читатель «Фонтанки»

На кадрах, присланных в редакцию, видно, как лысый мужчина в светлом целенаправленно догоняет неизвестную девушку, окликает её, а затем начинает нагло приставать. Жертве удаётся вырваться, преследователь отстаёт.

Накануне жительница Кудрово заявила в полицию на нахала, который схватил её за ягодицу в полдень на улице Прогонной.

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Комментарии (34)

Antuan Rokanten
Не, ну а чего они все полуголые по улицам ходят...
Vahmistroff
О цене не договорились...
Rovesnik_Kommunizma
Прямо как в анекдоте про поручика Ржевского - Разрешите Вам впердолить.
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