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Кудровчанка попросила полицию найти лысого мужчину, который схватил её за ягодицу

В полицию Петербурга поступило заявление от дамы из Кудрово

Жительница Ленобласти возмутилась поведению лысого мужчины во Фрунзенском районе Петербурга. Средь бела дня он ни с того ни с сего схватил её за ягодицу. Теперь она жаждет отмщения или как минимум извинений.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля, накануне в полицию обратилась 31-летняя женщина из Кудрово. В заявлении она указала, что в полдень у дома № 1/1 по улице Прогонной неизвестный ей персонаж 35–40 лет на вид сжал её ягодицу, причинив боль.

Пострадавшая описала хама — рост около 175 сантиметров, лысый, был одет в светлую майку и шорты, на левом плече у него красовалась чёрно-красная татуировка, на лице были солнцезащитные очки.

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Комментарии (14)

Pilat
Почему только за ягодицу - возмутилась кудровчанка.
Почему только раз?
Да и грудь у меня тоже отличная и сама не уродина, а этот хам -один раз за ягодицу и бежать!
Найти, привести ко мне и обязать исправить ошибки!
260569221
Эта кудровчанка на 146% приезжая из села мухос..анска… пересмотрела на ночь слишком много Пьера Вудмана, вот и мерещится ей всякое 🤣
260569221
Оуууу маййййй
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