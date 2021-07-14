Кудровчанка попросила полицию найти лысого мужчину, который схватил её за ягодицу

Жительница Ленобласти возмутилась поведению лысого мужчины во Фрунзенском районе Петербурга. Средь бела дня он ни с того ни с сего схватил её за ягодицу. Теперь она жаждет отмщения или как минимум извинений.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля, накануне в полицию обратилась 31-летняя женщина из Кудрово. В заявлении она указала, что в полдень у дома № 1/1 по улице Прогонной неизвестный ей персонаж 35–40 лет на вид сжал её ягодицу, причинив боль.



Пострадавшая описала хама — рост около 175 сантиметров, лысый, был одет в светлую майку и шорты, на левом плече у него красовалась чёрно-красная татуировка, на лице были солнцезащитные очки.

