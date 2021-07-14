Пять человек задержали в Петербурге за организацию нелегальной миграции. За три года они поставили на учет 1600 человек

Не только резиновые квартиры нашли полицейские Петербурга в Купчино. Там задержали двух из пяти человек, подозреваемых в легализации жизни в Петербурге более 1,5 тысячи иностранцев.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля, накануне сотрудники уголовного розыска провели операцию по задержанию группы торговцев трудовыми сертификатами и временными прописками для мигрантов.



По предварительной информации, обыски прошли в рамках возбужденного в феврале этого года дела по статье «Организация незаконной миграции группой лиц». В сети оперативников попали трое мужчин в возрасте от 24 до 42 лет и две женщины — 42 и 52 лет. Один из задержанных, уроженец Таджикистана, через земляков с начала 2015 года искал для группы клиентов. Им оформляли документы, необходимые для постановки иностранных граждан на миграционный учет. В бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина вносились ложные данные о принимающей стороне и месте пребывания последних. Плюс группа, по версии следствия, промышляла и изготовлением подложных трудовых договоров, якобы заключаемых между иностранными гражданами и фирмами, которые оформляли члены группы.