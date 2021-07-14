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Пять человек задержали в Петербурге за организацию нелегальной миграции. За три года они поставили на учет 1600 человек

Полиция Петербурга провела обыски по делу об организации незаконной миграции

Не только резиновые квартиры нашли полицейские Петербурга в Купчино. Там задержали двух из пяти человек, подозреваемых в легализации жизни в Петербурге более 1,5 тысячи иностранцев.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля, накануне сотрудники уголовного розыска провели операцию по задержанию группы торговцев трудовыми сертификатами и временными прописками для мигрантов.

По предварительной информации, обыски прошли в рамках возбужденного в феврале этого года дела по статье «Организация незаконной миграции группой лиц». В сети оперативников попали трое мужчин в возрасте от 24 до 42 лет и две женщины — 42 и 52 лет. Один из задержанных, уроженец Таджикистана, через земляков с начала 2015 года искал для группы клиентов. Им оформляли документы, необходимые для постановки иностранных граждан на миграционный учет. В бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина вносились ложные данные о принимающей стороне и месте пребывания последних. Плюс группа, по версии следствия, промышляла и изготовлением подложных трудовых договоров, якобы заключаемых между иностранными гражданами и фирмами, которые оформляли члены группы.

Так, только за три года работы группы были легализованы в Петербурге не менее 1 600 человек.

В ходе обысков, которые прошли в трех районах города — Купчино, Красногвардейском и Невском — и одном районе области, нашли и изъяли оттиски печатей, оргтехнику, множество мобильных, а также сертификаты на знание русского.

Один из задержанных, уроженец Таджикистана, остался ждать суда о мере пресечения в полиции, еще двое получили подписку о невыезде. Двое оставшихся будут в деле свидетелями.

«Фонтанка» писала, что накануне в Купчино прошел масштабный рейд, в ходе которого несколько десятков полицейских обошли две тысячи квартир на юге Петербурга. Порядка 30 человек получили протоколы об административных правонарушениях.

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Комментарии (2)

PROM
УФМС не любит конкуренции
266141405
Теперь 1600 человек снимут с учета?
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