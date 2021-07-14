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Основатель Yota решил построить третью ветку БАМа за свой счёт

Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну, предлагает построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского порта.

Как пишет РБК со ссылкой на представителя компании, железная дорога длиной около 500 км будет использоваться для экспорта угля, она позволит поставлять 30 миллионов тонн в год.

Проект планируется реализовать за счёт операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлечённых средств. Объём инвестиций не называется. По оценкам эксперта, это может быть 2,5–3 млрд долларов.

Проект упомянул на совещании с президентом Путиным 7 июля глава РЖД Олег Белозеров. «Коллеги предложили вариант — построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана <...>. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана», — рассказал он.

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Комментарии (5)

IvanSt
Очень быстрый путь к разорению. Но деньги частные -- хозяин-барин.
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