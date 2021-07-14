Основатель Yota решил построить третью ветку БАМа за свой счёт

Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну, предлагает построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского порта.



Как пишет РБК со ссылкой на представителя компании, железная дорога длиной около 500 км будет использоваться для экспорта угля, она позволит поставлять 30 миллионов тонн в год.



Проект планируется реализовать за счёт операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлечённых средств. Объём инвестиций не называется. По оценкам эксперта, это может быть 2,5–3 млрд долларов.

