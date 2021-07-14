Попасть в ДТП можно, когда вы просто стоите на светофоре. Участники аварии из трёх машин встречали ночь на одном из широких перекрёстков Фрунзенского района Петербурга.
На редкость эпичное завершение аренды каршеринга зафиксировал видеорегистратор очевидца. Запись выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 14 июля.
На перекрёстке Дунайского проспекта и Софийской улицы в машины, ожидающие зелёного сигнала на светофоре, влетел каршеринг. Он приехал даже не со встречной полосы (хотя удар был лобовым), в результате поворота направо. В поворот он не вписался, сбил столб и протаранил стоящую машину. Её от удара откинуло назад — в третий автомобиль.
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Судя по кадрам очевидцев, ДТП обошлось без серьёзных травм.