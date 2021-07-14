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Удивительный манёвр каршеринга попал на видео: он сумел не вписаться в правый поворот

В Петербурге на Софийской каршеринг снёс столб и собрал две машины

Попасть в ДТП можно, когда вы просто стоите на светофоре. Участники аварии из трёх машин встречали ночь на одном из широких перекрёстков Фрунзенского района Петербурга.

На редкость эпичное завершение аренды каршеринга зафиксировал видеорегистратор очевидца. Запись выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 14 июля.

На перекрёстке Дунайского проспекта и Софийской улицы в машины, ожидающие зелёного сигнала на светофоре, влетел каршеринг. Он приехал даже не со встречной полосы (хотя удар был лобовым), в результате поворота направо. В поворот он не вписался, сбил столб и протаранил стоящую машину. Её от удара откинуло назад — в третий автомобиль.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Судя по кадрам очевидцев, ДТП обошлось без серьёзных травм.

Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди.

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Комментарии (8)

sench99
Не факт..Я езжу, правила не нарушаю, все хорошо..А дебилов за рулём и на собственных тачках полно.
Пю Ре
Методом исключения: если пол водителя каршеринга не указан, значит за рулем таки был мужик. Иначе бы уже в заголовке красовалось «Автоледи». А так и разжечь нечего.
Nurofen
Как каршеринг так дегенерат за рулем, совпадение?
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