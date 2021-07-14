Попасть в ДТП можно, когда вы просто стоите на светофоре. Участники аварии из трёх машин встречали ночь на одном из широких перекрёстков Фрунзенского района Петербурга.



На редкость эпичное завершение аренды каршеринга зафиксировал видеорегистратор очевидца. Запись выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 14 июля.

